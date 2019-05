Busfahrer verprügelt Radfahrer

In Linz hat am Donnerstagnachmittag ein Busfahrer der städtischen Verkehrsbetriebe auf einen Radler eingeschlagen. Ein Video zeigt, wie der Mann auf sein Opfer einprügelt.

Das ist laut einem Bericht von “Heute.at” geschehen: Der Busfahrer überholte am Donnerstagnachmittag den Radfahrer. Der Radler fing daraufhin an, wilde Gestikulationen in Richtung Busfahrer loszulassen. Die dieser im Rückspiegel sah. Der Busfahrer blieb sofort stehen und suchte laut dem Bericht das Gespräch mit dem Radfahrer.