Bus zum grenzenlosen Kulturgenuss

„Kultour am Kumma“ unter dem Motto „grenzenlos“ bot Poesie, Musik und Theater

GÖTZIS / ALTACH / KOBLACH / MÄDER Unter dem Motto “Grenzenlos” fuhr bei der „Kultour am Kumma“ ein Bus in alle vier Kummenberg-Gemeinden und bot dabei grenzenlosen Kulturgenuss im Bus und an verschiedenen besonderen Haltestellen.

Wer sich in einem der beiden gelben Gelenkbusse auf kulturelle Rundfahrt begab, hielt dabei an ausgewählten Plätzen rund “umma Kumma” und lernte so die vier „amKumma“ Gemeinden auf besondere Weise kennen. Als erste Station wurde „Altach Kieswerk“ angefahren, wo die Fahrgäste gleich der erste Poetry Slam mit Samuel Rhomberg erwartete. Poetisch eingestimmt wurde an den reservierten Plätzen am Baggersee Platz genommen, an denen Heidi Salmhofer und David Kieber in einer szenischen Lesung die Grenzen und Abgründe von Beziehungen ausloteten und dabei literarisch von Karl Valentin und Loriot bis zu Arthur Schnitzler wanderten.