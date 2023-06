Bus Friends Forever: Volksschulkinder erlernen spielerisch Verkehrssicherheit

2022 nahmen 527 Schüler:innen an den BFF-Workshops des Verkehrsverbund Vorarlberg teil

Was ist ein „toter Winkel“ und warum ist hier besondere Vorsicht geboten? Wieso ist es sicherer sich im Bus hinzusetzen bzw. gut festzuhalten? Die wesentlichen Themen rund um die Verkehrssicherheit bekommen im Rahmen der Bus Friends Forever (BFF)-Workshops besonders viel Platz – vor allem im ausführlichen Praxisteil. Die Schüler:innen lernen die Perspektive der Buslenker:innen vom Platz am Lenkrad kennen, blicken unter die Motorhaube und sind zum Abschluss auch bei einer echten Vollbremsung dabei.

Betreut werden die BFF-Workshops jeweils von zwei Mobilbegleiter:innen des Verkehrsverbund Vorarlberg. Sie sind tagtäglich in den Bussen im ganzen Land unterwegs und bringen dadurch viel Erfahrung mit. Geübt werden viele klassische Alltagssituationen, wie zum Beispiel das sichere Verhalten an der Haltestelle oder was passiert, wenn sich die Bustüre plötzlich schließt? Die Mobilbegleiter:innen veranschaulichen die Situationen spielerisch in Form von Sketchen oder stellen dazu Quizfragen. Zum Abschluss erhalten alle Kinder eine kleine Erinnerung und ein Gruppenfoto vor dem Bus.