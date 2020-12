Bury Me Alive mit neuem Album "Beyond Exceptions"

Die Vorarlberger Band Bury Me Alive präsentiert heute ihr neues Album "Beyond Exceptions".

Die Metal- und alternative Metalcore Band aus Feldkirch veröffentlicht heute ihr neues Album "Beyond Exceptions". Die Band wurde von fünf Mitgliederndiverser anderer Bands aus ihrer Gegend gegründet. Mitihrem Debut-Album „Unexpected Miseries“, das im Juni2019 erschienen ist und mittlerweile über eine MillionStreams auf Spotify zählt, erzielten sie bereits einigegrößere Erfolge wie zum Beispiel Shows mit Bands derMetal Größen von „Bullet For My Valentine“, „Lionheart“oder „While She Sleeps“ (COVID-19 bedingtverschoben).