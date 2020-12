Burschen stahlen in Dornbirn Feuerwerksartikel

Drei Burschen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren sind am Montagabend in einen Feuerwerkscontainer in Dornbirn eingebrochen.

Sie füllten ihre Jackentaschen und mitgebrachte Behältnisse und machten sich aus dem Staub. Da allerdings eine aufmerksame Passantin das Klirren einer geborstenen Glasscheibe gehört und die Polizei informiert hatte, ging die Flucht des Trios rasch zu Ende.

Die drei Jugendlichen aus dem Oberland reisten mit dem Zug nach Dornbirn. Gegen 21.15 Uhr begaben sie sich zu Fuß zum Messegelände, wo mehrere Container zum Verkauf von Feuerwerkskörpern aufgestellt sind. Nachdem die Burschen herausgefunden hatten, in welchem der Behälter die Feuerwerksartikel gelagert sind, schlugen sie mit einer Eisenstange das Fenster ein. Der 15-Jährige kletterte in den Container und reichte die Feuerwerkskörper nach draußen zu seinen Begleitern. Die drei Burschen werden angezeigt.