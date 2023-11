Bürgermeisterin vor Rücktritt und Messe zur Berufsorientierung

Die scheidende Bürgermeisterin von Alberschwende, Angelika Schwarzmann, spricht über ihren Rücktritt nach 10 Jahren im Amt und die aktuellen Herausforderungen der Gemeinde. Einblicke zur Berufsorientierung für junge Menschen im Ländle gibt Lena Fritsch von der Lehrlingsstelle der Vorarlberger Wirtschaftskammer im Rahmen der heute eröffneten i-Messe in Dornbirn.

Lena Fritsch von der Lehrlingsstelle der Vorarlberger Wirtschaftskammer gibt Einblicke in die i-Messe, das Highlight für Berufsorientierung in Vorarlberg, die am Donnerstag startete und noch bis Samstag geöffnet hat. „Erlebt Bildung hautnah, sammelt Infos zu Lehre und Schulen und taucht ein in die Praxis“, animiert sie die jungen Gäste heute im Rahmen der Eröffnung. Mit Lena Fritsch ergründet Moderator Thomas Flax die Chancen, die die i-Messe den jungen Talenten bietet.