Bürgermeister Ritsch und seine Pläne für Bregenz

Am Donnerstagabend erwartet die Zuseher eine spannende Ausgabe von "Vorarlberg LIVE", in der der Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch gemeinsam mit Moderator Marc Springer aktuelle Projekte und Visionen der Stadt erörtert. Im Zentrum der Diskussion stehen unter anderem die inspirierenden Vorhaben im Hinblick auf das italienische Modell der „zona traffico limitato“ (ZTL), einer Zone, in die nur Fahrzeuge mit Sondergenehmigung Zutritt haben, sowie die ambitionierte Kooperation im unteren Rheintal zur Realisierung des Bahnausbaus ohne oberirdische Gleise. Diese Projekte spiegeln den festen Willen Bregenz' wider, den öffentlichen Verkehr zu fördern und die interregionale Zusammenarbeit zu intensivieren. Bürgermeister Ritsch wird in "Vorarlberg LIVE" seine Sichtweise zu diesen Themen darlegen. Auch das kontroverse Thema um die brasilianischen Fußballprofis von SW Bregenz, die trotz fehlender Arbeitsbewilligung 24 Saisonspiele bestritten haben, wird zur Sprache kommen.