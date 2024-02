Bürger*innen im Fokus: Bludenz aktiv mitgestalten

Bludenz. Die Arbeit am räumlichen Entwicklungsplan (REP) geht am Donnerstag, 14. März 2024, in die nächste Runde.

„Alle Bürger*innen sind aufgefordert diese Chance zu nutzen und die Zukunft unserer Stadt mitzugestalten“, betont Bürgermeister Simon Tschann. An diesem Abend wird nochmals über den erarbeiteten Zwischenstand informiert, bevor es dann an den Endbericht geht und Stadtvertretung darüber berät.

Raum ist wichtig für das Zusammenleben der Bevölkerung einer Stadt. Das gilt auch für Bludenz. Beim REP (Räumlicher Entwicklungsplan) von 2015 sowie SWK (Straßen- und Wegekonzept) hatten die Bürger*innen von Bludenz vor einem Jahr die Möglichkeit aktiv mitzuwirken. Hierbei wurden im Vorfeld bereits Themen, die für Bludenz wichtig sind, definiert. Bei der Bürger*innenbeteiligung konnten alle ihre Wünsche äußern und ihre Ideen einbringen. Danach erfolgte die Bearbeitung durch Fachleute. Der daraus resultierende Vorbericht für das REP wurde bereits an das Land Vorarlberg übermittelt.

Im REP sollen grundsätzliche Ziele und Strategien für die Raumplanung beschrieben werden. So werden etwa die räumlichen Rahmenbedingungen für Bauen, Arbeiten, Wohnen, Einkaufen und Freizeit definiert. Zukünftige Planungen, wie Flächenwidmungen oder Bebauungspläne, müssen den Definitionen des REP entsprechen. Beide Konzepte, REP sowie SWK, sollen daher die zukünftige Entwicklung der Stadt vorgeben.

In welche Richtung gehen wir gemeinsam? Diese Frage kann am 14. März 2024 um 18:30 im Stadtvertretungssaal im Rathaus Bludenz erörtert werden. Hierzu werden alle Bürger*innen eingeladen. Die Begrüßung erfolgt durch Bürgermeister Simon Tschann und Ulrich Blanda (stadtland). Wie beim ersten Termin gibt es wieder verschiedene Schwerpunkte wie Siedlungsraum, Innenstadt, Wirtschaftsraum, Klima und Energie, Umwelt und Grünraum, Mobilität und Sozialraum bei denen Wünsche und Anliegen eingebracht werden können. Beim SWK können sich Bürger*innen informieren und ihre Ideen einbringen, die anschließend gemeinsam mit der Politik diskutiert werden.