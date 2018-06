Burger King in Vorarlberg: Dornbirn in Warteschleife, Hard so gut wie fix

Derzeit stocken die Bautätigkeiten in Dornbirn am ersten Burger King in Vorarlberg. Die Betreiber sind jedoch zuversichtlich, noch heuer zu eröffnen. Die anderen Standorte sind noch in der Warteschleife.

Das ehemalige Dänische Bettenlager bei der Messekreuzung in Dornbirn wurde vor Wochen abgerissen. Seitdem herrscht Stillstand auf der Baustelle. “Im Wesentlichen hängt der Baustart von den Kapazitäten der Baufirmen ab”, erklärt TQSR-Geschäftsführer Hartmut Graf gegenüber VOL.AT.

Burger King Dornbirn soll noch heuer eröffnen TQSR ist der Haupt-Franchisenehmer für Burger King in Österreich. Der Wunsch sei jedoch weiterhin, noch dieses Jahr in Dornbirn eröffnen zu können. In den nächsten Wochen werde man diesbezüglich Klarheit haben.