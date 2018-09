Burger King in Vorarlberg: Baubeginn weiter ungewiss

Seit Monaten ist bei Burger King in Vorarlberg Stillstand. Man warte auf die Genehmigungen der Behörden, erklärt der Franchisenehmer gegenüber VOL.AT.

Nichts Neues im Westen heißt es für Burger King in Österreich. Drei Standorte sind geplant: Bei der Messekreuzung in Dornbirn, in der Raststätte Rosenberger bei Hohenems sowie an der Rheinstraße in Hard. Ende September wollte man in Dornbirn bereits den ersten der drei Fastfood-Lokale eröffnen. Davon ist man jedoch noch weit entfernt.