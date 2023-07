Burg Festival am Freitag, 28. Juli 2023

In der Ruine Blumenegg, Thüringerberg findet das erste Mal in der Geschichte ein Festival der Superlative am Freitag, um 19.00 Uhr statt.

Hierfür konnten wir die Newcomer Band „The Eagle Alley Strippers“ und die erfahrenen Funk-Musiker „Os & The Sexual Chocolates“ gewinnen.

Die Vorband „The Eagle Alley Strippers“ sind eine junge Rockband aus Dornbirn. 2021 waren sie beim Vorarlberger Musikpreis "Sound@V" nominiert und gewannen den Publikumspreis beim Talente Wettbewerb im Conrad Sohm. Durch ihren Spaß an der Musik und ihrer unterhaltsamen Art bringen sie die Leute zum Feiern. Os & The Sexual Chocolates zelebrieren die Funk-Musik und sind die Headliner des diesjährigen Burg Festivals. Die Profimusiker präsentieren funkige Lines und Chords, die frischen Wind in die Welt der Musik bringen. Oskor „Os“ Weber (Frontman und Gitarrist), Andreas Tschofen (keys), Antonio Della Rossa (bass), Raphael Keuschnigg (drums), Christian Sonderegger (trumpet) und Gerd Veleba (sax).