Buongustaio nun auch in Feldkirch

Italienischen Genuss á la Buongustaio gibt es ab heute, 6. 12. in der Neustadt 11 wo einst Kreative im "Zeughaus" werkten.

Die aktuellen Buongustaio-Franchisegeber Kathrin und Stefan Barbisch genossen mit den Gründern Klara und Werner König den Abend, der mit Sound von Georg Dirschmid musikalisch untermalt wurde. Auch Architekt Michael Egger, Frau in der Wirtschaft-GF Karin Furtner, Bauleiter Manfred Pozetti mit Astrid oder Weinsystem-Spezialist Markus Scheffknecht überzeugte sich mit Ehefrau Sabine und Tochter Liv von den ansprechenden Räumlichkeiten. Danilo Malaspina und Kerstin sowie die Teammitglieder Judith Wölfle und Anna Taran versorgten die Gäste nach den launigen Eröffnungsreden mit Ausflügen in die Geschichte der Buongustaio-Idee mit feinen Weinen und Häppchen.

Tag der offenen Tür am 10. Dezember

Weitere Gäste waren Birgit Beran (Buongustaio Götzis), Melanie Fleischhacker (Buongustaio Dornbirn), Benjamin Meyer (Gastro Emsbach), Sportmanager Hanno Egger und die Nachbarn Werner und Brigitte Bentele von Bentele Genuss. Stadtmarketer Lukas Debortoli und Anwalt Franz Josef Giesinger mit Nathalie stießen auf die neue Spezialitätenadresse gerne an. Die in Schwarz und kontrastrierendem hellem Holzinterieur gehaltenen Räumlichkeiten beeindruckten auch Holzbauexperte Matthias Ammann und Eventlegende Veronika Ess. Bis in die späte Nacht wurde der neue Buongustaio nach dem Motto „Amore, Famiglia e Gusto per tutti“ gefeiert. Seit heute ist regulär geöffnet, am 10. Dezember sind Gäste zu einem Eröffnungskaffee oder Prosecco geladen.