„Buntstifte“ machen grün

Lehrlinge aus fünf Malerbetrieben pflanzten in Brand Bäume – Lernen abseits des Betriebs

„Sei dabei, denn Maler können mehr“ lautet das Motto der „Buntstifte“. Fünf Vorarlberger Malerbetriebe haben sich zusammengeschlossen, um ihre Kräfte bündeln und Lehrlingen eine möglichst breite Ausbildung bieten zu können. „Wir wollen Malerlehrlinge gemeinsam auf Wettbewerbe vorbereiten und durch das Weitergeben der Stärken eines jeden einzelnen Betriebes die Lehre noch effektiver gestalten“, so die Unternehmer. Jeder der fünf Betriebe organisiert einmal jährlich einen Workshop, so sind einerseits die gemeinsame Vorbereitung für die Lehrabschlussprüfung und andererseits ein Austausch möglich. Abwechslung brachte jüngst eine soziale Aktion mit sich: Insgesamt 17 Lehrlinge und Mitarbeiter der Firmen Farben Krista, Hannes Hagen und Manfred Klocker machten sich auf, um im Gemeindegebiet von Brand ein Stück Wald aufzuforsten. „Die Jugendlichen wussten bis zum Start das genaue Programm nicht“, erzählt Heike Seekamp, die die Aktion im Vorfeld organisierte. Bewährt hat sich in der Praxis, dass die Jugendlichen an diesem Nachmittag auf ihr Handy verzichteten. „Zuerst wussten sie fast nicht, wohin mit ihren Händen, aber spätestens beim gemeinsamen Arbeiten fehlte ihnen ihr Handy nicht mehr – es wurde viel geredet, es war richtig schön.“