Buntes „Vatertagskonzert“

Drei Bandgruppen der Schwarzacher Jungmusik sorgten für Begeisterung.

Wenn „D´Jungmusik“ einen Auftritt hat, ist für Stimmung garantiert. Dieses Mal erst recht, standen am Vormittag des Vatertages doch die vielen anwesenden Papas im Mittelpunkt der Darbietungen. Nicht nur eigens ausgewählte Stücke wie etwa Peter Alexanders Hit „Der Papa wird´s schon richten“ oder gar „Eye of the Tiger“ wurden von den Mädchen und Burschen zum Besten gegeben, sondern auch in deren Ankündigungen nahmen sie humorvoll Bezug auf die Wichtigkeit der Väter für kleine und große Kinder. Für die Organisation des von Roman Altmann dirigierten Konzertes mit weiteren Hits wie „Let´s Play“, „Brunnenvariation“, „Dreiländer-Medley“ oder „Timber“ zeichnete sich Jugendreferentin Elke Lenz mit ihrem Jugendteam verantwortlich.