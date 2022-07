Buntes Sommerprogramm rund um den Kummenberg

Die vier Kummenberggemeinden haben wieder ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Jugendliche zusammengestellt.

Altach/Götzis/Koblach/Mäder. In Altach, Götzis, Koblach und Mäder haben die Gemeinden zusammen mit Vereinen, Organisationen und Privatpersonen ein abwechslungsreiches Sommerprogramm für Kinder und Jugendliche zusammengestellt. Für junge Leute von 4 bis 15 Jahren ist für jeden etwas dabei und so sollte in den Ferien keine Langeweile auftreten.

Zahlreiche neue Angebote in Altach

In Altach hat sich das Team der Offenen Jugendarbeit wieder voll ins Zeug gelegt und ein sehenswertes Programm für die Zeit während der Sommerferien zusammengestellt. „Gemeinsam mit Vereinen, Privatpersonen und Institutionen haben wir es geschafft 58 Angebote für den diesjährigen Altacher Sommer anzubieten. Knapp die Hälfte der Angebote ist neu“, freut sich auch Leiterin Nicole Beck auf einen kreativen, sportlichen, spannenden und abwechslungsreichen Sommer. Vom Selbstverteidigungskurs über einen Breakdance Workshop oder einen Beauty Day sollte für Jeden etwas dabei sein. Fehlen darf aber auch in diesem Jahr nicht der Besuch bei den Kickern des SCR Altach oder der beliebte Lindautag.

Ferienprogramm bunt, vielfältig und abwechslungsreich

Um während der Sommerferien keine Langeweile aufkommen zu lassen, bietet auch die Marktgemeinde Götzis im Rahmen des „Götzner Kindersommers“ vom 18. Juli bis 3. September ein Programm für Kinder und Jugendliche an. Von der Mini-Oympiade über die MINT Werkstatt bis zum kreativen Töpfern können auch die Götzner Kids aus einem bunten Programm auswählen. Nach zwei Jahren mit zahlreichen Einschränkungen präsentiert sich auch das neue Ferienprogramm in Koblach wieder bunt, vielfältig und abwechslungsreich. „Die Gemeinde hat keine Kosten und Mühen gescheut, um den Koblacher Kindern ein tolles Ferienprogramm bieten zu können“, so der Projektverantwortliche Johannes Tschohl.

Mäder lädt zur beliebten Aktivwoche