Buntes Programm vor der Winterpause

Der Spielboden Dornbirn bietet diese Woche noch einige Kulturhighlights.

Dornbirn. Neben spannendem Kinoprogramm, dass diese Woche wieder im Spielboden-Kino gezeigt wird, steht am Wochenende mit dem kabarettistischen Jahresrückblick mit „maschek“ ein alljährlicher Höhepunkt im Spielboden-Kalender auf dem Programm. An zwei Abenden (Freitag 13. und Samstag, 14. Jänner) bieten Peter Hörmanseder und Robert Stachel wieder ihren grotesk-schrägen Jahresrückblick. 2022 hat da sicherlich viel zu bieten und maschek blicken zurück und drehen den Wichtigen des Landes den Ton ab und reden auf ihre ganz spezielle Art darüber.

Auch für die jüngsten Spielboden-Besucher wird am Samstag, 14. Jänner wieder besonderes Theater geboten. Suzan Smadi und Hildrun Kastner laden zu „Ein Hauch von kaltem Wetter“. Das Stück behandelt die Wiederentdeckung vergessener Talente und die Wiederentdeckung der Freude am Leben. Der Bauer Bob und seine Frau Betty leben auf ihrem Bauernhof mit Kühen, Hühnern, Schafen und Hund zusammen. Ihr Alltag ist so festgefahren im monotonen Wechsel von Schlafen – Essen – Arbeiten, dass sie sogar Weihnachten vergessen haben. Erst der Besuch von Bettys kleiner Nichte Hollie, holt Onkel und Tante aus ihrem zurückgezogenen Leben wieder heraus. Regie führt dabei Stephanie Rinke.