Buntes Programm für Eltern mit Kids

„Mutter/Vater sein“ in Nenzing nennt sich ein Bildungsprogramm, das zwischenzeitlich 50 Veranstaltungen über das ganze Jahr umfasst.

Im Familienzentrum Kinderhaus Nenzing (Bahnhofstraße 20) steht beispielsweise am Dienstag, 18. Februar, von 9 bis 11 Uhr die Physiotherapeutin Anja Morscher vom Arbeitskreis für Vorsorge- und Sozialmedizin jungen Eltern für Fragen zur Verfügung, in unkompliziertem Rahmen soll so der Zugang zu den Angeboten des AKS erleichtert werden. Am Donnerstag, 20. Februar, referiert Carolina Abel, Leiterin der Montessori-Akademie Biberkor im „BildungsRaum Entfaltung“ in der Nenzinger Bahnhofstraße 10 über „Montessori-Pädagogik im 21. Jahrhundert“. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt beträgt 20 Euro. Am Freitag, 21. Februar, gibt es zwischen 9 und 11 Uhr im Familienzentrum Kinderhaus Nenzing Tipps und Infos von Diätologin Kathrin Prantl über „Richtig essen von Anfang an“. Das Thema „Lernen mit Tieren“ steht im Mittelpunkt eines Nachmittags bei Julia Marte-Schwald. Nähere Infos zu dieser Veranstaltung und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter T. 0676/6724043 oder www.leb-v.at.