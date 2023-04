Buntes Programm beim Kolibri-Reopening

Am Samstag, 22.4. öffnet die renovierte Eisdiele Kolibri in Wolfurt offiziell ihre Pforten.

Wolfurt. Nach einer mehrmonatigen Umbauzeit erstrahlt die Eisdiele Kolibri in neuem Glanz. Deshalb wird am kommenden Samstag von 10 bis 20 Uhr ordentlich gefeiert. Alle großen und kleinen Eisfreunde sind dazu eingeladen. Pizzaiolo Simon verwöhnt die Hungrigen zwischen 11 und 17 Uhr mit der „besten Pizza der Welt“. Der Erlös beim „The Cup“- und „Soulcream“-Glücksrad, bei dem es tolle Preise zu gewinnen gibt, kommt dem Vorarlberger Kinderdorf zugute. Außerdem gibt es einen „Create your ice cream“-Contest, eine süße Ecke mit leckeren Belgischen Waffeln, Kinderschminken von 13.30 bis 17.30 Uhr sowie von 14.30 bis 16.30 Uhr einen Mitmachzirkus mit den Clowns von der Zirkushalle Dornbirn. Die Kolibris freuen sich auf viele Besucher an diesem besonderen Tag.