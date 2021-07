Buntes Programm bei der Aktivwoche

Die Aktivwoche Mäder geht in diesem Sommer bereits in die 27. Runde und bietet wieder ein tolles Programm.

Mäder . Jedes Jahr vor Schulbeginn findet die “Mäderer Aktivwoche” statt und in Zusammenarbeit mit Mäderer Vereinen bietet die Gemeinde ein Programm für Kinder von 4 bis 14 Jahren an. Die Teilnehmer haben dabei in den verschiedenen Kursen und Programmen die Möglichkeit sich sportlich zu betätigen, neue Vereine kennenzulernen oder ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.

Rund 30 Kurse stehen dabei auch in diesem Jahr im Angebot der Aktivwoche und das Programm ist wieder abwechslungsreich und für jeden sollte was dabei sein. Von einem Besuch bei der Feuerwehr über das Erlebnisprogramm am Ponyhof bis zum beliebten Pizza backen am Lehmofen – Kinder ab vier Jahren finden dabei in den Sommerferien wieder ein cooles Programm zum mitmachen. Die Kurse finden großteils in der vorletzten Ferienwoche statt und eine Anmeldung ist bis zum 18. Juli notwendig. Das komplette Programm, sowie die Anmeldemöglichkeit gibt es auf www.maeder.at. MIMA