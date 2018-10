Buntes Markttreiben zum 400er

Wochenmarkt im Zeichen des Jubiläums und der Nachhaltigkeit

Rankweil. In diesen Tagen feiert Rankweil den 400sten Jahrestag der Marktwerdung, auch der Wochenmarkt war geprägt von diesem für die Gemeinde so bedeutenden historischen Ereignis. Bei prächtigem Herbstwetter versuchte man bewusst auf die nachhaltige Haltbarkeit von Lebensmitteln aufmerksam gemacht. So wurde duftendes Kraut gehobelt, selbst gepflückte Pilze fermentiert, frisches Leinöl gepresst und gezeigt wie Wurst hergestellt wird. Corinna Amann aus Satteins gab zusammen mit Tante Martha (Heike Montiperle), bei einem Rundgang über den Markt einfach zu befolgende Tipps wie man Abfall schon beim Einkaufen vermeiden kann. Eine wichtige Station dabei war das Sackamt, wo jeder Stofftaschen für den seinen Markteinkauf ausleihen konnte.