Buntes Kinderprogramm im Februar im Zimbapark

Große Augen für kleine Gäste. Im ZIMBAPARK in Bludenz-Bürs geht’s rund im Februar.

Kindernachmittage und Stempelpass Unsere Kindernachmittage 2023 stehen wieder in den Startlöchern. Jeden 2. Mittwoch im Monat findet bei uns im ZIMBAPARK unterschiedliches Kinderprogramm statt. Am 8. Februar startet Kasperl mit seiner Aufführung. Zwei Wochen später, am 22. Februar, besucht uns Clown Pompo und bringt mit seinen Geschichten Jung und Alt zum Lachen.

Spielzeugflohmarkt in den Semesterferien Am Mittwoch, den 15. Februar findet von 9-12 und von 14-17 Uhr der beliebte Spielzeugflohmarkt statt. Rund vierzig Kinder bis 14 Jahre verkaufen ihre Spielsachen. Für alle Besucherinnen und Besucher ist der Spielzeugflohmarkt im ZIMBAPARK die Gelegenheit tolles Spielzeug zum Schnäppchenpreis zu kaufen.

Kunterbuntes Programm am Faschingsamstag

Die Besucher:innen können sich am 18. Februar im ZIMBAPARK ganz auf Fasching einstimmen, bevor am Nachmittag der Umzug in Bürs startet und in Bludenz die Jöri-Meile den Höhepunkt erreicht. Von 10-13 Uhr gibt es gratis Krapfen für alle Besucher:innen, solange der Vorrat reicht. Außerdem kann bei der Fotobox ein Faschings-Schnappschuss gemacht werden und ab 11 Uhr sorgt die Klostertaler Rutschifenggen Guggamusik für Stimmung in Bürs.