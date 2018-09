Buntes Gemüse Allerlei

In Rankweil wurde frisches Gemüse auf verschiedenste Arten haltbar gemacht

Rankweil. Herbstzeit ist Erntezeit, die Gärten präsentieren sich speziell nach dem heurigen Sommer in voller Früchtepracht. Ein kompletter, frischer Verzehr ist kaum möglich, also gilt es das Gemüse zu konservieren, verschiedene Möglichkeiten wurden kürzlich in der Schulküche der Rankler Mittelschule gezeigt, damit sie als ein gesunder Begleiter das ganze Jahr dienen werden.

Einkochen, trocknen, einwecken, fermentieren, einlegen sind nur einige Möglichkeiten dies es gibt und die von Marianne Scheidbach im Rahmen der Veranstaltung von NatuRankweil vorgeführt wurden. Grundsätzlich unterschieden wird in thermische und nicht thermische Verfahren. Organisiert wurde der Abend von Gemeinemitarbeiterin Patricia Gohm. Die zehn Teilnehmer, neun Frauen und ein Mann, hatten auch jeder ihr eigenes Gemüse aus dem eigenen Garten mitgebracht. So wurden auch leckeres Kürbis und Zucchini Chutney ebenso hergestellt wie ein Gurken Relish. Als praktische Methode um Kräuter zu verarbeiten ist der Weg über das eigene Pesto, welches dann verschiedenste Anwendungen in der Küche erfahren kann. Ganz wichtig am Ende war neben dem gegenseitigen Probieren der fertigen Köstlichkeiten und der Gemeinschaft auch der Austausch der verschiedenen Rezepte. Die Teilnehmer sind mit ihren selbst gemachten Vitaminbomben auf jeden Fall für den kommenden Winter gerüstet. CEG