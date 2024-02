Buntes Fasnattreiben in der Marktgemeinde

Nach vierjähriger Pause steht Götzis am Faschingssamstag wieder ganz im Zeichen von Party und Unterhaltung in der fünften Jahreszeit.

Götzis. Am kommenden Samstag ist Götzis wieder fest in Narrenhand und tausende Narrenfreunde tummeln sich in der Marktgemeinde. Dabei wartet auch in diesem Jahr ab 14 Uhr ein buntes Programm rund um den traditionellen Faschingsumzug.

Über 2.000 Teilnehmer und rund 60 Gruppen

Bereits seit dem Sommer laufen die Vorbereitungen auf das Treiben am Faschingssamstag in Götzis. „Einladungen müssen verschickt, Bewilligungen eingereicht und Anfragen gestellt werden“, gibt Sabine Bleiker, Obfrau des Faschingsverein „Götzner Fasnat“, einen Einblick in die Vorarbeiten. Die Anstrengungen haben sich aber gelohnt: In diesem Jahr nehmen wiederum über 2.000 Teilnehmer, darunter 1.000 Kinder, am Umzug teil. Auch alle Götzner Kindergärten sind vertreten, ebenso wie eine Volksschule aus der Marktgemeinde. Dazu werden rund 60 Gruppen, darunter sieben Musikgruppen, sowie zahlreiche Götzner Vereine die Zuschauer begeistern. Erstmals wird auch das Pfarrteam mit Pfarrer und Kaplan im märchenhaften Kostümen am bunten Treiben teilnehmen.

Kinderfasching und Partystimmung