Buntes Faschingstreiben im SeneCura Park Bludenz

Bludenz. In einer Explosion aus Farben, Musik und vor allem Lebensfreude startete man im SeneCura Sozialzentrum Laurentius-Park Bludenz am „schmutzigen Donnschtig" in die alljährlichen Faschingsfeierlichkeiten.

Ein Ereignis, das nicht nur die Herzen der Bewohner:innen höher schlagen ließ, sondern auch die Fensterscheiben des Hauses zum Wackeln brachte. Für weitere närrische Highlights sorgten ein Garten-Konzert der „Guggamusig Moltaschorri“ sowie eine Rikschafahrt zur traditionellen Schlüsselübergabe im Zentrum der Stadt Bludenz.

Fragt man die Bewohner:innen des SeneCura Sozialzentrums Laurentius-Park Bludenz nach ihrer Lieblingsjahreszeit, erhält man eine etwas andere Antwort. Denn für die Bludenzer Senior:innen ist die „fünfte Jahreszeit“ – der Fasching – der Höhepunkt des Jahres schlechthin. Am kürzlich stattgefundenen „schmutzigen Donnschtig“ – dem Donnerstag vor Aschermittwoch – startete das Haus traditionell in die lustigen Feierlichkeiten. Angeführt von Partypirat und Musiker Peter Osti, der für schwungvolle Musik- und Tanzstimmung sorgte, und den als frechen Früchten verkleideten Mitarbeitenden Angelika Schwaninger und Astrid Simon, die die Festgäste mit ihren vitaminreichen Cocktails verwöhnten, war es ein fulminanter Start in die finale Faschingszeit. „‘Mittendrin statt nur dabei in der fünften Jahreszeit‘ ist heuer unsere Devise hier im Haus. Denn heuer erwartet uns ein Highlight nach dem anderen und macht die lustige und bunte Zeit zu etwas ganz Besonderem“, erklärt die Bewohnerin Eva Ehrenbrandtner voller Vorfreude.