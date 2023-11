Bunter Kunstgenuss mit zehn Künstlern

Die erfolgreiche, zu Monatsbeginn eröffnete Ausstellung in der Kellergalerie Kukuphi in Bludenz, in deren Mittelpunkt die Arbeiten des Künstlers Nikola Bartenbach gestanden haben, endet am Samstag, dem 25. November, um 14 Uhr.

Der Landtagsabgeordnete Christoph Thoma gratulierte dem „Künstler, Kommunikator und kulturellen Kopf” Nikola Bartenbach unlängst zur „sehr gelungenen Ausstellung”, die der Künstler mit dem Titel “Nimbus” versehen hat. Dem Kultursprecher gefällt es nach eigenen Worten, wie Nikola Bartenbach „seiner Kreativität und seiner künstlerischen Ader Raum gibt”. In der barrierefrei zugänglichen Kellergalerie am Apothekenplatz in Bludenz, Werdenbergerstraße 26 hat seit dem 3. November „ein buntes Treiben” stattgefunden, wie es die Galeristin und Künstlerin Sigrid Fritsche ausdrückte. Denn neben den Arbeiten Bartenbachs sind in den vergangenen Wochen auch Werke von Michael Salvadori, Andreas Niederer, Lisa Althaus, Leonie Rudolph, Kurt Bonner, Willi Schramm, Markus „Mäx” Khüny, German Bolter und ihr selbst gezeigt worden. Mehrere Werke von Nikola Bartenbach (er signierte seine Werke am vorletzten Tag der Ausstellung direkt im Kukuphi) und seinen Künstlerkolleginnen und -kollegen haben in der Zwischenzeit den Besitzer gewechselt.

“Pulsierendes Zentrum der Kunstszene”