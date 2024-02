Bunte Mäschgerle sorgten für Stimmung im Hatlerdorf

Die VS Leopold lud zum fröhlichen Faschingsausklang und Kinderumzug.

Dornbirn. „Klein, aber fein“, lautet seit jeher das Motto beim alljährlichen Faschingsumzug der VS Leopold. Auch heuer luden Direktorin Beate Ludescher-Kohler und ihr Lehrerteam zum närrischen Faschingsfinale in den zweiten Stadtbezirk. Gestartet wurde mit einer vom Elternverein organisierten Jause mit frischen Krapfen im Pausenhof, wo sich die rund 190 Schülerinnen und Schüler bei Musik und Tanz schon einmal so richtig warm feierten. Als Überraschung tauchte der Fanfarenzug Dornbirn auf und sorgte mit Pauken und Trompeten für lautstarke Stimmung bei Groß und Klein.