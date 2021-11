Bundschuh hält Strafstoß und Dornbirn siegt im Derby

1:0-Sieg für den FC Dornbirn im Westderby auf der Birkenwiese zwischen den Rothosen und FC Wacker Innsbruck.

Das sind alle Infos im Liveticker vom Derby Dornbirn vs Innsbruck

all

all

self

self

Keineswegs wie ein Tabellenschlusslicht in der 2. Liga präsentierte sich der FC Dornbirn im Westderby gegen den Siebenten FC Wacker Innsbruck. Allerdings mussten die Tiroler auf nicht weniger als acht starke Kaderspieler verzichten, darunter Torjäger Ronivaldo, Fridrikas, Jamnig, Viteritti, Gründler und Martic. FC Dornbirn Interimscoach Klaus Stocker nahm zwei Umstellungen in der Startelf vor. Standardkeeper Lucas Bundschuh und „Sechser“ Christoph Domig rückten in die Stammformation.