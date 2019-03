Bundesweit unter den Besten

Nenzinger Mittelschüler sicherten sich Bronze-Medaille bei den Schul Olympics

Nachdem sich Jonathan Bischof, Marco Tiefenthaler, Adrian Vonbank, Vincent Drexel und Lukas Summer bei den Vorarlberger Schul-Olympics in Ski-Alpin bereits den Landesmeistertitel geholt und darüber überglücklich waren, reiste das Team der Neuen Mittelschule Nenzing gemeinsam mit Lehrer Jürgen Gehringer zu den Bundesmeisterschaften nach Schladming. Ohne allzu große Erwartungen, war doch schon die Qualifikation dafür ein großer Erfolg. Jetzt ist der Stolz in den Gesichtern der jungen Skirennfahrer noch größer, denn bei den österreichweiten Meisterschaften konnten sich die Nenzinger unter insgesamt 36 Teams aus allen neun Bundesländern mit rund 180 Schüler die Bronzemedaille holen. Gewertet wurde neben zwei Riesentorläufen auch ein Vielseitigkeitslauf.

„Das war für uns natürlich eine tolle Überraschung, dass wir mit den besten Teams in ganz Österreich mithalten konnten, zumal wir den zweiten Endrang nur ganz knapp verpasst haben“, sind sich Schüler und Lehrer einig. „Ich bin das erste Jahr für die Begleitung des Ski-Teams zuständig, mich freut der Erfolg auch persönlich sehr“, ergänzt Lehrer Jürgen Gehringer. Nachdem an der Sportmittelschule Nenzing Ballsportarten einen Schwerpunkt bilden, war der Erfolg in einer völlig anderen Sportart absolut erfreulich. Dass sie sogar den schulfreien „Josefi-Tag“ für eine Schulveranstaltung nutzten, störte die Burschen nicht. „Wir bekommen dafür an einem anderen Tag frei, außerdem hatten wir sehr viel Spaß mit Schülern anderer Teams“, erzählt etwa Adrian Vonbank, der der jüngste im Team war. Als nächstes messen sich die Nenzinger bei den Skicross-Bewerben am 8. April in Gargellen, auch hier möchten sie ihre Schule möglichst gut vertreten.