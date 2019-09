Bundesverwaltungsgericht bestätigt FMA-Strafe gegen Hypo Vorarlberg

Nachwehen der Panama Papers: Gericht hat Beschwerde der Hypo Vorarlberg gegen FMA-Sanktion in Höhe von 414.000 Euro abgewiesen - diese wendet sich jetzt an den Verwaltungsgerichtshof.

Das Bundesverwaltungsgericht in Wien hat ein noch nicht rechtskräftiges Straferkenntnis der Finanzmarktaufsicht FMA gegen die Hypo Vorarlberg Bank AG in allen Spruchpunkten bestätigt. Das geht aus einer Information der FMA von Ende August 2019 hervor. Die ordentliche Revision der Hypo Vorarlberg gegen die Sanktion sei vom Gericht für nicht zulässig erklärt worden, heißt es bei der FMA.

Nachwehen der Panama Papers

Die Angelegenheit reicht in das Jahr 2016 zurück, als die Veröffentlichungen in den sogenannten "Panama Papers" international für Aufsehen gesorgt hatten. In den Unterlagen wurde unter anderem auch die Hypo Vorarlberg namentlich mit diversen Geschäftsbeziehungen angeführt. Allerdings hat der Hypo-Vorarlberg-Vorstand seit jeher auf der Rechtmäßigkeit der kritisierten Geschäfte bestanden.

Aus diesem Grund hatte sich die Hypo Vorarlberg nach dem Straferkenntnis der FMA auch mit einer Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht gewendet. Dort wurde das Straferkenntnis jetzt jedoch bestätigt. Nunmehr geht die Hypo Vorarlberg in die nächste Instanz.

Ab in die nächste Instanz

"Der Vorstand und der Rechtsvertreter der Bank sind überzeugt, dass sich die Hypo Vorarlberg bei all ihren Geschäften an die jeweils geltende Gesetzeslage gehalten hat. Aus diesem Grund wurde eine Beschwerde gegen das Straferkenntnis der FMA eingelegt. Das Erkenntnis der nächsten Instanz - des Bundesverwaltungsgerichts - liegt nun vor, welches die Beschwerde der Hypo Vorarlberg abgewiesen hat. Der Vorstand wird in dieser Sache alle rechtlichen Schritte unternehmen und das Erkenntnis beim Verwaltungsgericht anfechten", heißt es in einer Stellungnahme der Hypo Vorarlberg an die wpa.