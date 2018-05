Bundestitelkämpfe im Schach in Tschagguns gestartet

Für drei Tage wird die Montafongemeinde Tschagguns zum Schauplatz des Schulschach-Bundesfinales der Volksschulen.

Bildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink hat am Montag (28. Mai) im Schulsportzentrum die rund 50 teilnehmenden Volksschülerinnen und Volksschüler begrüßt, die im Turniermodus in zehn Schulteams antreten werden. Am Start sind junge Schachbegeisterte aus allen neun Bundesländern. “Schach fördert die Konzentration, hat positive Auswirkungen auf die Gedächtnisleistung und verbessert analytisch-strategische Fähigkeiten. Außerdem werden wichtige Werte wie Fairness vermittelt”, erklärte die Landesrätin.Aufgrund seiner Komplexität und Dynamik nimmt das Schachspiel, das seit mehr als einem Jahrtausend gespielt wird, an der Schnittstelle von Kultur, Wissenschaft, Sport und Spiel eine besondere Stellung ein. Gerade für Kinder und Jugendliche sei das Spiel etlichen wissenschaftlichen Studien zufolge wertvoll, einerseits in der Persönlichkeitsbildung und andererseits in Sachen Förder- und Bildungsunterstützung.