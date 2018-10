Bundestagung in Schruns

Die österreichischen Trachtenverbände trafen sich zu einer Arbeitssitzung im Montafon.

Ganz im Zeichen der Tracht stand dieser Tage die Marktgemeinde Schruns. Der Grund war einfach, der Bund der österreichischen Trachten- und Heimatverbände hielt seine diesjährige Arbeitstagung im Montafon ab. Die 80 Delegierten aus den Bundesländern und Gäste aus dem benachbarten Ausland freuten sich auf viele Begegnungen und Gespräche, die sie bei einem gemeinsamen Eröffnungsabend mit Modenschauen und Tanzeinlagen Vorarlberger Trachtenverbände in der Tanzbar des Hotels Zimba eröffneten.

Rund 130.000 Mitglieder zählt der Bundesverband allein in Österreich, während 4600 allein aus Vorarlberg stammen. Die österreichische Trachtenjugend stellt einen Großteil der Mitglieder unter 30 Jahren. Auch Landesrat Christian Bernhard war der Einladung zum Eröffnungsabend nach Schruns gerne gefolgt und honorierte in seiner Laudatio die Arbeit der zahlreichen ehrenamtlichen Helfer. Und auch der Geschäftsführer des Montafon Tourismus Manuel Bitschnau war am Eröffnungsabend, der ganz im Zeichen von Vorarlberg stand, vor Ort. „Die Tracht bedeutet für uns Identität. Wir vom Tourismus haben uns dieser Identität verschrieben und auch unsere Arbeitskleidung diesem Gedankengut angepasst. Deshalb freuen wir uns auch alle Gäste von den Trachtenverbänden zwei Tage lang beherbergen zu dürfen“, erklärt Bitschnau.