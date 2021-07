all

Bundespräsident Van der Bellen zu Besuch in Sulzberg

Bundespräsident Alexander van der Bellen war am Donnerstag auf Besuch in Sulzberg: "Die Leute im Bregenzerwald sind in verschiedener Hinsicht vorbildlich."

Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist derzeit zu Besuch im Ländle. Gemeinsam mit seiner Frau Doris Schmidauer und Landeshautpmann Markus Wallner wurde er am Donnerstag nach Sulzberg eingeladen. Die Bregenzerwälder Gemeinde begrüßte ihm mit einem feierlichen Empfang am Dorfplatz.

Bürgermeister Lukas Schrattenthaler begrüßte den Bundespräsidenten bevor anschließend der Musikverein Sulzberg ein Ständchen spielte. Die Bürgerschützenkompanie Sulzberg feuerten Ehrensalven ab und auch der Trachtenverein gab sein Können zum Besten. Als Gastgeschenk bekam Van der Bellen von den Sulzberger Bäuerinnen "Oiges" - eine kulinarische Auswahl an Spezialitäten aus dem Ort.

