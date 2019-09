Bundespräsidentenwahl: Zwei Beamte angeklagt

Strafprozess am Montag am Landesgericht: Zwei Bregenzer BH-Mitarbeiter sollen verantwortlich dafür sein, dass Briefwahlkarten zu früh geöffnet wurden.

Die vom Verfassungsgerichtshof aufgehobene Stichwahl zur Bundespräsidentenwahl zwischen Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer vom Mai 2016 hat auch in Vorarlberg zu strafrechtlichen Folgen geführt. Denn die Wiener Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat am Landesgericht Feldkirch zwei Mitarbeiter der Bregenzer Bezirkshauptmannschaft (BH) angeklagt. Der Strafprozess findet am Montag am Landesgericht statt. Richter Martin Mitteregger hat die Verhandlung von 9.30 bis 15 Uhr im Saal 56 angesetzt.