Bundespräsidentenwahl 2016 heute in Feldkirch Thema

Landesgericht muss entscheiden, ob bei zwei Personen der Straftatbestand der falschen Beurkundung vorliegt.

Für fünfeinhalb Stunden ist der Prozess rund um angebliche Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der Bundespräsidentenwahl 2016 angesetzt. Angeklagt sind zwei Personen, die im Bezirk Bregenz mithalfen, das Wahlergebnis möglichst rasch präsentieren zu können. Wie in vielen Orten und Städten Österreichs sind offenbar auch in Vorarlberg Ungenauigkeiten bei der Stimmauszählung passiert.

Paradefehler

Speziell bei Wahlkarten soll es Probleme gegeben haben. Wahlkarten ermöglichen Personen, die am Wahltag ortsabwesend, bettlägerig oder gehbehindert sind, dennoch ihre Stimme abzugeben. In Bregenz soll offenbar das erste Kuvert zu früh geöffnet worden sein. In diesem ersten Kuvert befindet sich dann das zweite Kuvert mit der Stimmabgabe. In vielen Orten wurden Kuverts aus Zeitgründen bereits zum schnelleren Öffnen „vorbereitet“. Etwas, was der Gesetzgeber nicht toleriert.