Bundesliga-Auftakt für die Judokas

Der UJC Dornbirn freut sich auf zahlreiches Publikum beim Heimauftakt der Bundesliga am kommenden Samstag, 18. März in der MS Bergmannstraße. ©UJC

Die erste Runde der Judo Herren-Bundesliga findet in Dornbirn statt.

Dornbirn. Der Judoclub Dornbirn freut sich am kommenden Samstag, 18. März auf zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer in der Mittelschule Bergmannstraße, die beim ersten Judokampf in der Herren Bundesliga die heimischen Judokas anfeuern.

Beim ersten Heimkampf treffen die Dornbirner Judokas auf das oberösterreichische Team von Reichraming. Heuer sind insgesamt sechs Teams in der zweiten Liga am Start: Reichraming, Linz, Leibnitz, Graz, Kirchham und Dornbirn. Weitere Heimkämpfe für den UJC Dornbirn stehen am Samstag, 3. Juni gegen Graz und am Samstag, 21. Oktober gegen Kirchham an.

Zurück in die Bundesliga gekämpft

Der im Jahr 1965 gegründete Judoclub Dornbirn feierte im vergangenen Jahr nach 15 Jahren die Rückkehr in die Österreichische Bundesliga. Coronabedingt konnten allerdings nur zwei Runden mit je vier Begegnungen (eine Veranstaltung beinhaltet immer eine Hin- und Rückrunde, d.h. jede Gewichtsklasse wird zweimal gekämpft) durchgeführt werden. „Leider belegten wir am Ende den letzten Platz und auch Verletzungspech verhinderte ein besseres Abschneiden“, resümiert UJC-Obmann Reinhold Böhler. Im zweiten Jahr möchten die Dornbirner Judokas deshalb voll angreifen und ihr Können auf der „Bundesliga-Matte“ wieder zeigen.

Für Dornbirn an den Start gehen heuer U18-Staatsmeister 2023 Matteo Gruber, Abdul Rachim Khastaev, Manuel Wiesler und Samuel Adamyan. In der Kategorie -73 kg sind Volkhard Stangl, Maximilian Niederstetter, Elias Kosel und Sheikh Aliev am Start. Weiters Sandro Hölzler und Leon Nussbaumer (-81 kg), David Böhler (-90 kg), Gabriel Bretschneider (-100 kg) und Khangerel Bretschneider (+ 100 kg).

Neuzugang

Mit Legionär Dilshot Khalmatov (-60 kg) aus der Ukraine haben die Dornbirner außerdem einen besonders erfolgreichen Neuling im Team. Er gewann bereits zahlreiche Auszeichnungen, u.a. 2021 den Europacup U20 in Paks und Cluj, eine Bronzemedaille beim Europacup der Senioren 2019 in Bratislava, beim ukrainischen Pokal 2021 in Kiew gewann er Gold. Bei den Euro Open 2022 in Riccione wiederum eine Bronzemedaille und beim Grand Slam in Baku 2022 eine Silbermedaille. Präsident Böhler freut sich über den Neuzugang im Team: „Dilshot hat unsere Judokas in Blau-Gelb auf unserer Homepage entdeckt und war so angetan, dass er sich bei uns gemeldet hat und bereit erklärte, für uns gratis zu kämpfen. Legionäre aus anderen Vereinen kosten ansonsten sehr viel Geld. Wir sind sehr froh, ihn in unserer Mannschaft begrüßen zu dürfen.“