Bundeskanzler Kurz verrät Details zum "Freitesten"

In der "ZIB 2" des ORF hat Kanzler Kurz am Mittwochabend erste Details preisgegeben, wie das "Freitesten" ab 18. Jänner funktionieren soll.

Im Interview mit Moderator Martin Thür (Anm. d. Red.: ab etwa Minute 6 im Video) erklärt Kurz, dass in der Gastronomie ein Test reiche, der nicht älter als eine Woche sein darf. Stichproben-Überprüfungen würden durch die Gesundheitsbehörden durchgeführt. Eine uneingeschränkte Öffnung wird es aber auch mit den Tests nicht geben.

Ohne solche Maßnahmen sei es nicht möglich diese Bereiche in einer Phase, in der es ohne Testungen nicht gehe, wieder hochzufahren, so der Kanzler.