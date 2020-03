Bundesheer verlängert Einsatz an Österreichs Grenzen

Verteidigungsministerium und Innenministerium geben um 09.00 Uhr ein gemeinsames Statement zur Weiterführung des sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatzes an der österreichischen Staatsgrenze ab.

Das Bundesheer wird seinen Einsatz an den Grenzen Österreichs verlängern. Offiziell geben das Verteidigungsministerium und Innenministerium am Montag bekannt. 2015 wurden Soldaten zur Unterstützung der Polizei in die Grenzregionen geschickt. Jetzt will man in der Politik ein Signal senden.