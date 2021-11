Bundesheer unterstützt bei Impfkampagne im Ländle

Das Bundesheer unterstützt das Land Vorarlberg bei seiner Impfkampagne. Ab 15. November übernehme man für eine Woche Betrieb und Organisation des Impfzentrums Nenzing.

Grund sei der große Andrang. "Diesen kurzfristigen und hohen Bedarf kann man im Land ohne uns nicht mehr bewältigen, daher bin ich gerne bereit, hier mit meinen Soldaten eine Woche zu unterstützen", so Vorarlbergs Militärkommandant Gunther Hessel am Freitag in einer Aussendung.