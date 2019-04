Bundesheer-Signalpatrone löste Waldbrand aus

Fünf Feuerwehren und das Bundesheer haben am Mittwochnachmittag einen Waldbrand oberhalb der Schießanlage Ortnerhof in St. Michael im obersteirischen Bezirk Leoben bekämpft.

Gegen 19.00 Uhr konnte “Brand aus” gegeben werden, Soldaten blieben als Brandwachen zurück. Das Feuer war durch eine sogenannte Signalpatrone ausgelöst worden, wie das Heer am Donnerstag auf APA-Anfrage mitteilte. Das Feuer war kurz vor 15.00 Uhr in der Vorderlainsach in St. Michael entstanden.