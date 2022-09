Bundesheer-Oberst erklärt die ukrainische Offensive

Oberst Markus Reisner vom Österreichischen Bundesheer erläutert in einem neuen Video die jüngsten ukrainischen Offensiven um Cherson und Charkiv.

"Alles auf eine Karte"! Unter diesem Titel erklärt Bundesheer-Oberst Markus Reisner in einem Video die erfolgreiche Gegenoffensive der Ukraine in Cherson und Charkiv .

Was für Waffen wurden eingesetzt?

Militärischer Schachzug

Die Rückeroberung besetzter Gebiete durch die ukrainische Armee in den vergangenen Tagen nähren nicht nur in dem angegriffenen Land Hoffnungen auf eine militärische Wende. Russland wirkt angeschlagen - das britische Verteidigungsministerium bewertet sogar russische Verbände von zentraler Bedeutung geschwächt, wie die 1. Gardepanzerarmee, die zur Verteidigung der Hauptstadt Moskau bestimmt sei. Teile dieses Verbandes, der zu den prestigeträchtigsten des russischen Militärs gehöre, hätten sich in der vergangenen Woche aus der Region Charkiw zurückgezogen. In Sozialen Netzwerken sieht man Bilder von zurückgelassenen Panzern und Militärmaterial. Die russischen Soldaten sind offensichtlich geflüchtet.