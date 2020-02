Der Harder Faschingsumzug zog wieder zahlreiche Narren an.

Buntes Treiben in Hard: Narren feierten bei bestem Wetter

Am Samstag waren in Hard die Narren an der Macht, denn der Harder Kinderfasching lud zum 60. Fasnatumzug.

Start war um 14 Uhr, die Umzugsroute führte von der Kirche St. Sebastian vorbei an der Musikschule, dem Gasthaus Engel und dem Rathaus zum Spannrahmen in der Wirke.

Wie seit vielen Jahren luden die Harder eine Woche vor dem Hochfasching zu ihrer größten Veranstaltung ein. Der Termin hat sich bestens bewährt: Man kommt den Nachbarn nicht in die Quere und zahlreiche Gruppen aus der Umgebung nutzen die Möglichkeit, die Fasnat in Hard so richtig zu genießen. Eine eigene Gruppe kommt vom Harder Kindergarten Falkenweg.

Für den 15. Februar 2020 waren über 60 Gruppen mit mehr als 2000 Teilnehmern angemeldet. Die Harder durften auch etliche Prinzenpaare begrüßen, es marschierten insgesamt zwölf Garden und unterschiedlichste Musikgruppen aus Vorarlberg und der Schweiz mit. Für bunte Abwechslung war also gesorgt.