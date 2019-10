BuLu erhält „Printed in Austria“–Gütesiegel

Die Buchdruckerei Lustenau freut sich über eine weitere Auszeichnung.

Lustenau. Die Buchdruckerei Lustenau darf als eine der ersten Druckereien Österreichs das vom Verband Druck & Medientechnik herausgegebene Gütesiegel „Printed in Austria“ nutzen. Damit können jene Printprodukte ausgezeichnet werden, die in Österreich gedruckt wurden (unabhängig vom verwendeten Druckverfahren und vom Bedruckstoff). Eine Produktion bzw. Subvergabe an einen Betrieb im Ausland sind im Rahmen dieses Siegels nicht möglich. Das produzierende Unternehmen hat dafür Sorge zu tragen, dass diese Kriterien in der gesamten Drucklieferkette eingehalten werden. Somit ist gewährleistet, dass regional produziert wird und österreichische Arbeitsplätze erhalten bleiben. Auftraggeber können sicher gehen, dass die Wertschöpfung in Österreich stattfindet.