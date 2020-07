Bullterrier geht nur im Regenmantel vor die Tür

Der Bullterrier Sparky hat offenbar Angst vor nassen Pfoten und geht bei Regen deshalb nur im Regenmantel aus dem Haus.

Tierischer Internetstar

Neben seinem Regenoutfit zeigt sich Sparky u. a. auf Instagram auch gerne in anderen ungewöhnlichen "Kreationen". Damit begeistert der Bullterrier bereits über 100 000 Instagramfollower. In Italien ist der kleine Bullterrier damit schon ein kleiner Internetstar und heitert seine Follower so beispielsweise auch in der tristen Coronazeit auf.