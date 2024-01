"Bullenschweine, elende Lappen" - Mann rastet nach Kopfsturz in Fast-Food-Lokal völlig aus

In Rosenheim kam es zu einem Zwischenfall mit einem angetrunkenen 45-Jährigen aus Wasserburg, der nach einem Sturz die Polizei beleidigte.

In einem Fast-Food-Restaurant in Rosenheim ereignete sich am Montagabend, dem 8. Jänner 2024, ein ungewöhnlicher Vorfall. Ein 45-jähriger Mann aus Wasserburg verlor das Gleichgewicht, stürzte und zog sich eine Kopfverletzung zu. Trotz der sofortigen Hilfe durch die Angestellten des Lokals eskalierte die Situation schnell.