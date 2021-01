Bulldogs wollen mit einem Sieg ins neue Jahr starten

Die Messestädter hoffen im Westderby in Innsbruck auf drei Punkte und Platz fünf zu verteidigen

Das vorläufig letzte West-Derby in dieser Saison steigt in Innsbruck. Der zuletzt viermal in Folge unterlegene, auf Rang acht liegende HC TIWAG Innsbruck – Die Haie empfängt die auf Rang fünf stehenden Dornbirn Bulldogs.