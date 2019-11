Bulldogs verlieren nach Verlängerung

Die Dornbirn Bulldogs mussten sich dem HC Bozen trotz 3:1-Führung am Ende mit 3:4 nach Verlängerung geschlagen geben.

Nach der klaren 0:6-Niederlage in Linz ging es für die Bulldogs aus Dornbirn im heutigen Heimspiel gegen HC Bozen darum, an die Leistung beim Heimsieg gegen Innsbruck anzuschließen und den Favoriten zu überraschen. Und die Bulldogs hielten das Spiel zu Beginn offen und gingen in der 10. Minute durch Macierzynski sogar mit 1:0 in Führung. In weiterer Folge erhöhten die Südtiroler das Tempo und kamen durch Sylvestre im Powerplay nach 15 Minuten zum Ausgleich. Doch praktisch im Gegenzug sorgte Tamminen nach einem schönen Solo für die erneute Führung.