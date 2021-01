Bulldogs verlieren hochklassiges Duell mit Salzburg

Die Bulldogs aus Dornbirn mussten sich Red Bull Salzburg nach intensiven 60 Minuten knapp mit 2:3 geschlagen geben und verpassten somit den Sprung auf den 5. Tabellenrang.

Für die Bulldogs ging es heute zu Hause gegen Red Bull Salzburg darum, den fünften Rang in der Tabelle von den Salzburgern zurück zu erobern. Nach einer temporeichen Anfangsphase, in welcher die Bulldogs eine Unterzahl unbeschadet überstehen konnten, erspielten sich die Gäste leichte Vorteile. Den ersten Treffer erzielten aber die Dornbirner durch Mackenzie, der per Abstauber in der 18. Minute für da 1:0 sorgte.

Zwei Gegentreffer in Unterzahl

Im zweiten Drittel erhöhte Macierzynski in der 25. Minute auf 2:0. Doch die Salzburger schlugen nur zwei Minuten später im Powerplay durch Hughes zum 2:1 zurück. In weiterer Folge gab es ein enges Duell auf hohem Niveau. Kurz vor Drittelende schwächten sich die Bulldogs wieder selbst, als Nilsson wegen Spielverzögerung für zwei Minuten vom Eis musste. Die Roten Bullen nutzten dies erneut aus und kamen durch Raffl zum 2:2.

Salzburg mit besserem Ende

Im letzten Drittel konzentrierten sich die Hausherren auf die Defensive und machten es den Gästen schwer, gefährlich bis vor das Tor zu kommen. So versuchten es die Salzburger mit zahlreichen Fernschüssen, die jedoch keinen Erfolg brachten. In der 55. Minute bekamen die Bulldogs die große Chance, im Powerplay alles klar zu machen. Doch der Treffer gelang den Salzburgern: Schütz holte sich beim Wechsel den Puck, ließ Östlund im Tor der Dornbirner keine Chance und stellte in Unterzahl auf 2:3.

An diesem Spielstand änderte sich auch in den restlichen drei Minuten nichts mehr. Durch diese Niederlage verpassten die Bulldogs den Sprung auf den 5. Rang. Am Freitag geht es auswärts beim VSV weiter.

