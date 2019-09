Bulldogs siegen nach Verlängerung

Erfolgreicher Auftakt für den Dornbirner EC, Rinne beim 2:1-Erfolg in Innsbruck bester Mann auf dem Eis.

Zum Auftakt in die neue EBEL-Saison starteten die Dornbirn Bulldogs mit Neocoach Tupamäki mit dem Westderby bei Innsbruck.

Tamminen brachte den DEC dann in Minute 8 in Front, es sollte für lange Zeit der einzige Treffer der Partie bleiben.

Die Tiroler scheiterten in weiterer Folge zwei Mal an der Stange und vergaben in Minute 24 dann sogar einen Penalty durch Sedivy. Im dritten Drittel zappelte die Scheibe dann einmal hinter Rinne im Netz, nachdem sich die Schiedsrichter die Szene aber noch einmal angesehen hatten, gaben sie den Treffer nicht.