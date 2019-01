Bulldogs siegen gegen die Roten Bullen

Die Bulldogs Dornbirn jubelten im Auswärtsspiel bei Red Bull Salzburg mit dem 2:1 über den dritten Sieg in Folge.

Nach zuletzt zwei Siegen ging es für die Bulldogs aus Dornbirn heute zu den Roten Bullen aus Salzburg. Diese waren nach der 3:4-Niederlage in Dornbirn kurz vor dem Jahreswechsel auf Revanche aus und machten von Beginn weg Druck. In der 5. Minute sorgte Hughes im Powerplay mit einem Schuss unter die Querlatte für das frühe 1:0 für Salzburg. Doch die Dornbirner schlugen schon in der 12. Minute zurück: Nach einem Missverständnis in der Defensive der Salzburger stocherte Reid den Puck zum 1:1 in das Tor. Mit diesem Spielstand ging es auch in die erste Pause.

Im zweiten Abschnitt waren es erneut die Salzburger, die mehr vom Spiel hatten und die Bulldogs unter Druck setzen konnten. In der 30. Minute waren es aber wieder die Dornbirner, die für den nächsten Treffer sorgten – Neubauer gelang nach einem Abpraller von der Bande für das 1:2. In weiterer Folge verteidigten die Gäste aus dem Ländle die Führung auch in einer Unterzahl-Situation erfolgreich und gingen mit der knappen Führung in die 2. Pause.