Bulldogs-Saison nach Heimdebakel praktisch vorbei

Nach der enttäuschenden 1:8-Heimpleite gegen Znojmo ist die Saison des Dornbirner EC bereits vor dem abschließenden Spiel am Freitag in Innsbruck praktisch beendet.

Nach den zwei Siegen in den letzten zwei Spielen witterten die Bulldogs aus Dornbirn wieder die Chance auf das Playoff. Dafür musste aber auch im heutigen Heimspiel gegen Znojmo unbedingt ein Sieg her. Im ersten Drittel lief dann jedoch nahezu alles gegen die Hausherren. Nachdem zwei eigene Überzahl-Möglichkeiten ohne Treffer vorüber gingen, gelang den Gästen in der 9. Minute im Powerplay durch McPherson das 0:1. Kurz darauf erhöhte Nemec sogar auf 0:2. Wenige Minuten später hatten die Bulldogs bei 5 gegen 3 die Chance auf den Anschluss, scheiterten aber mehrfach am starken Znojmo-Schlussmann Halasz. Auf der anderen Seite erhöhten die Gäste noch vor der Pause durch Bartos auf 0:3.